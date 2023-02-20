Ema Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ema Twumasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ema Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ema Twumasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ema Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ema Twumasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ema Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ema Twumasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ema Twumasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ema Twumasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ema Twumasi 18 Mayıs 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Twumasi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ema Twumasi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tevreden Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ema Twumasi'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ema Twumasi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emmanuelkapotwumasi/

Ema Twumasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ema Twumasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ema Twumasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ema Twumasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Oakwood U19

1 Ağustos 2016 yılında Demon Deacons

1 Ocak 2017 yılında Michigan Bucks

30 Nisan 2017 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2017 yılında GPS Portland

1 Ağustos 2017 yılında Demon Deacons

19 Ocak 2018 yılında Dallas

2 Mart 2018 yılında Oklahoma City

30 Kasım 2018 yılında Dallas

12 Haziran 2019 yılında Bold FC

30 Kasım 2019 yılında Dallas

6 Mart 2020 yılında Bold FC

20 Ekim 2020 yılında Dallas

Ema Twumasi kimdir

Ema Twumasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ema Twumasi şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Ema Twumasi nereli

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