Jose Mulato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Mulato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Mulato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Mulato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Mulato 9 Ocak 2003 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Daniel Mulato Palacios şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Mulato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Mulato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Mulato'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Mulato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Mulato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose Mulato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Mulato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Cali

10 Mart 2022 yılında North Texas SC

30 Kasım 2022 yılında Deportivo Cali

31 Ocak 2023 yılında Dallas

Jose Mulato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Mulato şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jose Mulato Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Kolombiya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.