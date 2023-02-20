Sebastien İbeagha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastien İbeagha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastien İbeagha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastien İbeagha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastien İbeagha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastien İbeagha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastien İbeagha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastien İbeagha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastien İbeagha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastien İbeagha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastien İbeagha 21 Ocak 1992 tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastien Uchechukwu Ibeagha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastien İbeagha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Management Group yapmaktadır. Sebastien İbeagha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastien İbeagha'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastien İbeagha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_sebibeagha_/

Sebastien İbeagha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastien İbeagha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastien İbeagha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastien İbeagha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Blue Devils

11 Mayıs 2012 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2012 yılında Blue Devils

1 Mayıs 2013 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2013 yılında Blue Devils

31 Ocak 2014 yılında AC Horsens

7 Ağustos 2014 yılında FC Fredericia

31 Aralık 2014 yılında AC Horsens

18 Mayıs 2015 yılında Fram Reykjavík

26 Ocak 2016 yılında Houston

12 Temmuz 2016 yılında Rayo OKC

30 Kasım 2016 yılında Houston

3 Şubat 2017 yılında San Antonio FC

27 Şubat 2018 yılında New York City

5 Ağustos 2021 yılında LAFC

1 Ocak 2023 yılında Dallas

Sebastien İbeagha kimdir

Sebastien İbeagha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastien İbeagha şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sebastien İbeagha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastien İbeagha nereli

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