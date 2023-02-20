Alan Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Velasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Velasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Velasco 27 Temmuz 2002 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alan Agustín Velasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Velasco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Velasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Velasco'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Velasco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alanvelasco__/

Alan Velasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Velasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alan Velasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Velasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Indep'te II

1 Ağustos 2020 yılında Independiente

1 Şubat 2022 yılında Dallas

Alan Velasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Velasco şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Alan Velasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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