Sebastian Lletget kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Lletget Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Lletget kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Lletget ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Lletget kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Lletget Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Lletget kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Lletget Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Lletget adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Lletget Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Lletget 3 Eylül 1992 tarihinde San Francisco, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Francisco Lletget şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Lletget Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Sebastian Lletget, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Lletget'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Lletget Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SLletget

http://www.instagram.com/theylovedaboy/

Sebastian Lletget Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Lletget isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Lletget Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Lletget futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında West Ham Res.

8 Mayıs 2015 yılında Los Angeles

16 Aralık 2021 yılında New England

3 Ağustos 2022 yılında Dallas

Sebastian Lletget kimdir

Sebastian Lletget Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Lletget şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting Santa Clara (-2009), West Ham United (2009-2010)

Sebastian Lletget Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 15 numaralı formasıyla 29 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 8 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Sebastian Lletget nereli

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