Marco Farfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Farfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Farfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Farfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Farfan 12 Kasım 1998 tarihinde Portland, Oregon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio Farfán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Farfan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Marco Farfan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Farfan'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Farfan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcofarfan_28

http://www.instagram.com/marcofarfan_32/

Marco Farfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Farfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marco Farfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Farfan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Portland 2

1 Ocak 2017 yılında Portland

27 Nisan 2017 yılında Portland 2

30 Kasım 2017 yılında Portland

8 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

1 Ocak 2021 yılında LAFC

10 Şubat 2022 yılında Dallas

Marco Farfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Farfan şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marco Farfan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portland Timbers (2013-2016)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 15 numaralı formasıyla 10 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 23 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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