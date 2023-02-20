Maarten Paes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maarten Paes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maarten Paes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maarten Paes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maarten Paes 14 Mayıs 1998 tarihinde Nijmegen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maarten Paes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Maarten Paes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maarten Paes'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Maarten Paes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maartenpaes/

Maarten Paes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maarten Paes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maarten Paes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maarten Paes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NEC Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında NEC U19

1 Temmuz 2016 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2018 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2019 yılında Utrecht

20 Ocak 2022 yılında Dallas

30 Haziran 2022 yılında Utrecht

7 Temmuz 2022 yılında Dallas

Maarten Paes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maarten Paes şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maarten Paes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VV Union, NEC Nijmegen (2012-2016)

Hollanda U21 takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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