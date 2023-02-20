Jose Antonio Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Antonio Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Antonio Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Antonio Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Antonio Martinez 12 Şubat 1993 tarihinde La Palma del Condado şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Martínez Gil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Antonio Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Jose Antonio Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Antonio Martinez'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Antonio Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinezg4/

Jose Antonio Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Antonio Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Antonio Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Antonio Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2013 yılında CD Alcalá

31 Ocak 2014 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2018 yılında Eibar

30 Temmuz 2018 yılında Granada

30 Haziran 2019 yılında Eibar

10 Ağustos 2019 yılında Granada

20 Temmuz 2020 yılında Eibar

1 Ocak 2021 yılında Dallas

Jose Antonio Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Antonio Martinez şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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