Amet Korca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amet Korca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amet Korca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amet Korca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amet Korca 16 Eylül 2000 tarihinde Arlington, Texas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Amet Ylber Korca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amet Korca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Amet Korca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amet Korca'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Amet Korca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amet.korca

Amet Korca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amet Korca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amet Korca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amet Korca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Din. Zagreb U19

2 Eylül 2019 yılında NK Dubrava ZG

30 Haziran 2020 yılında Din. Zagreb II

3 Ağustos 2020 yılında NK Dubrava ZG

12 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

31 Ocak 2023 yılında Dallas

Amet Korca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amet Korca şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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