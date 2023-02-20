Tsiki Ntsabeleng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsiki Ntsabeleng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tsiki Ntsabeleng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tsiki Ntsabeleng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tsiki Ntsabeleng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsiki Ntsabeleng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tsiki Ntsabeleng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsiki Ntsabeleng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsiki Ntsabeleng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsiki Ntsabeleng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsiki Ntsabeleng 9 Şubat 1998 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsiki Ntsabeleng Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tsiki Ntsabeleng'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tsiki Ntsabeleng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsiki Ntsabeleng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tsiki Ntsabeleng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsiki Ntsabeleng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Chanticleers

1 Ağustos 2020 yılında Oregon State

11 Ocak 2022 yılında Dallas

Tsiki Ntsabeleng kimdir

Tsiki Ntsabeleng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsiki Ntsabeleng şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stars of Africa, UJ Club

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Tsiki Ntsabeleng nereli

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