Nkosi Tafari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkosi Tafari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkosi Tafari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkosi Tafari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkosi Tafari 23 Mart 1997 tarihinde Manhattan, New York şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nkosi Tafari Burgess şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkosi Tafari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nkosi Tafari'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nkosi Tafari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkosi Tafari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nkosi Tafari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkosi Tafari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Redhawks

9 Ocak 2020 yılında Dallas

3 Ekim 2020 yılında North Texas SC

30 Kasım 2020 yılında Dallas

Nkosi Tafari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkosi Tafari şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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