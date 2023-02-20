Bernard Kamungo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Kamungo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Kamungo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Kamungo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Kamungo 1 Ocak 2002 tarihinde Kasulu, Kigoma şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Tanzanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Kamungo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D2PSports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bernard Kamungo'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bernard Kamungo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Kamungo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernard Kamungo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Kamungo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2021 yılında North Texas SC

30 Ağustos 2022 yılında Dallas

Bernard Kamungo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Kamungo şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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