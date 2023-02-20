Facundo Quignon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Quignon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Quignon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Quignon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Quignon 2 Mayıs 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Tomás Quignón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Quignon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Quignon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 14 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Facundo Quignon'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Quignon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Quignon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Quignon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Quignon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında River Plate

1 Temmuz 2013 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2016 yılında Newell's

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo

20 Temmuz 2018 yılında Lanús

14 Haziran 2021 yılında Dallas

Facundo Quignon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Quignon şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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