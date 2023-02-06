Geovane Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geovane Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geovane Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geovane Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geovane Jesus 31 Temmuz 2001 tarihinde Santana do Riacho şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Geovane de Jesus Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geovane Jesus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geovane Jesus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geovane Jesus'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Geovane Jesus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/geovanejesus_42/

Geovane Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geovane Jesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Geovane Jesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geovane Jesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U17

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2020 yılında Alverca U19

1 Temmuz 2020 yılında Cruzeiro U20

1 Temmuz 2021 yılında Cruzeiro

31 Ocak 2023 yılında Dallas

Geovane Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geovane Jesus şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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