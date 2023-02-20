Jesus Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Ferreira 24 Aralık 2000 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús David Ferreira Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Ferreira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Jesus Ferreira'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesus Ferreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jesusfcd27

http://www.instagram.com/jesusf45/

Jesus Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dallas

8 Mayıs 2018 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2018 yılında Dallas

Jesus Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Ferreira şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 9 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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