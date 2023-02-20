Jader Obrian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jader Obrian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jader Obrian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jader Obrian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jader Obrian 18 Mayıs 1995 tarihinde María La Baja şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jáder Rafael Obrian Arias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jader Obrian Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Levis Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jader Obrian'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jader Obrian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jader Obrian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jader Obrian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jader Obrian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Uniautónoma

1 Temmuz 2016 yılında Deportes Tolima

29 Ocak 2018 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2018 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2019 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2021 yılında Dallas

Jader Obrian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jader Obrian şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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