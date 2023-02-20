Jimmy Maurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Maurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jimmy Maurer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jimmy Maurer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jimmy Maurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Maurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jimmy Maurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Maurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Maurer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Maurer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Maurer 14 Ekim 1988 tarihinde Lawrenceville, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da James Maurer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Maurer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 18 Aralık 2017 tarihinde katılmıştır. Jimmy Maurer'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Maurer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Maurer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jimmy Maurer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Maurer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Gamecocks

1 Mayıs 2008 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2008 yılında Gamecocks

1 Mayıs 2009 yılında Silverbacks Res

1 Ağustos 2009 yılında Gamecocks

1 Mayıs 2010 yılında Atlanta

1 Ağustos 2010 yılında Gamecocks

18 Ocak 2011 yılında New York RB

31 Mart 2011 yılında Silverbacks

31 Ocak 2012 yılında U. Concepción

26 Nisan 2013 yılında NY Cosmos

21 Temmuz 2017 yılında Dallas

24 Temmuz 2017 yılında NY Cosmos

18 Aralık 2017 yılında Dallas

30 Mart 2019 yılında North Texas SC

30 Kasım 2019 yılında Dallas

Jimmy Maurer kimdir

Jimmy Maurer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Maurer şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Jimmy Maurer nereli

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