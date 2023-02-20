Tarik Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tarik Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tarik Scott 23 Nisan 2005 tarihinde Brooklyn, New York şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tarik Scott Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Scott, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 15 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik Scott'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Tarik Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tarik Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Kasım 2022 yılında Dallas
Tarik Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tarik Scott şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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