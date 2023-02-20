Nolan Norris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nolan Norris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nolan Norris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nolan Norris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nolan Norris 17 Şubat 2005 tarihinde Fort Worth, Texas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nolan Norris Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Nolan Norris, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 16 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Nolan Norris'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Nolan Norris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nolan Norris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Kasım 2022 yılında Dallas
Nolan Norris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nolan Norris şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Dallas (2017-2022)
Nolan Norris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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