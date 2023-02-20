Jesus Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Jimenez 5 Kasım 1993 tarihinde Leganés şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Jiménez Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Jimenez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Jesus Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Jimenez'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesus Jimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/J10Jimenez

http://www.instagram.com/jesus10jimenez/

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Jesus Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesus Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2013 yılında Unión Adarve

1 Temmuz 2014 yılında AD Alcorcón B

1 Ocak 2015 yılında CA Pinto

1 Temmuz 2015 yılında CD Illescas

1 Temmuz 2016 yılında CF Talavera

1 Temmuz 2018 yılında Górnik Zabrze

7 Şubat 2022 yılında Toronto

Jesus Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Jimenez şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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