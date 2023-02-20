Connor Maloney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Maloney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Maloney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Maloney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Maloney 17 Mayıs 1995 tarihinde Harrisburg, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Connor Austin Maloney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Maloney Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Connor Maloney'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Connor Maloney Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cmalpsu5

http://www.instagram.com/cmal382/

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Connor Maloney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Maloney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Maloney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Maloney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Penn State

1 Mayıs 2014 yılında Reading United

1 Ağustos 2014 yılında Penn State

17 Ocak 2017 yılında Columbus Crew

19 Mayıs 2017 yılında Pittsburgh

30 Kasım 2017 yılında Columbus Crew

6 Ocak 2020 yılında San Antonio FC

Connor Maloney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Maloney şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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