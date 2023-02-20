David Loera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Loera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Loera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Loera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Loera 10 Eylül 1998 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Loera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Loera'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

David Loera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Davidloera_10

David Loera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Loera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Loera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Loera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında Orlando City B

30 Kasım 2016 yılında Orlando Academy

7 Nisan 2017 yılında Orlando City B

31 Temmuz 2017 yılında Orlando Academy

1 Ağustos 2017 yılında NC State

1 Mayıs 2018 yılında Águilas

1 Ağustos 2018 yılında NC State

1 Mayıs 2019 yılında NCFC U23

1 Ağustos 2019 yılında NC State

9 Aralık 2019 yılında Orlando

9 Eylül 2021 yılında Phoenix Rising

30 Kasım 2021 yılında Orlando

11 Ocak 2022 yılında San Antonio FC

David Loera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Loera şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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