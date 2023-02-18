Aleksa Djurasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Djurasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Djurasovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Djurasovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Djurasovic 21 Nisan 2004 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Ђурасовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Djurasovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Djurasovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Djurasovic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Djurasovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Djurasovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Djurasovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Djurasovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında Spartak U19

Aleksa Djurasovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Djurasovic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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