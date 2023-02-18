Marin Dulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Dulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Dulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Dulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Dulic 25 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марин Дулић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Dulic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marin Dulic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marin Dulic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Dulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Dulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Dulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Dulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Spartak U19

Marin Dulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Dulic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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