Stefan Simin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Simin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Simin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Simin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Simin 19 Ocak 2005 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Симин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Simin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Simin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Simin'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Simin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Simin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Stefan Simin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Simin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2019 yılında Spartak U15

1 Temmuz 2020 yılında Spartak U17

1 Ocak 2022 yılında Spartak U19

Stefan Simin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Simin şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stefan Simin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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