Davide Jozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Jozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davide Jozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davide Jozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davide Jozic 3 Nisan 1999 tarihinde Novi Ligure şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsviçre,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Davide Jozić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davide Jozic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Davide Jozic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davide Jozic'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davide Jozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davide Jozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davide Jozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davide Jozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2014 yılında Istra 1961 U17

12 Ağu 2016 yılında Rovinj

17 Şubat 2017 yılında Istra 1961 U19

31 Ağu 2017 yılında Varesina

15 Aralık 2017 yılında Mantova

28 Ağu 2018 yılında NK Vinogradar

24 Ocak 2019 yılında Liezen

1 Temmuz 2019 yılında BW Linz II

1 Ocak 2020 yılında Hertha Wels

26 Temmuz 2022 yılında NK Fuzinar

Davide Jozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davide Jozic şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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