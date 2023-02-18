Dzenan Osmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Osmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Osmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Osmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Osmanovic 24 Ocak 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženan Osmanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Osmanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC SPORT yapmaktadır. Dzenan Osmanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dzenan Osmanovic'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenan Osmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Osmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenan Osmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Osmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında Radnik Hadzici

31 Aralık 2019 yılında Zeljeznicar

14 Şubat 2020 yılında Igman Konjic

30 Haziran 2021 yılında Zeljeznicar

27 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2022 yılında Zeljeznicar

8 Temmuz 2022 yılında TOSK Tesanj

5 Şubat 2023 yılında NK Fuzinar

Dzenan Osmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Osmanovic şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dzenan Osmanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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