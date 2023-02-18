Jimmy Mpanzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Mpanzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Mpanzu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Mpanzu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Mpanzu 16 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Mpanzu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dreamstart yapmaktadır. Jimmy Mpanzu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jimmy Mpanzu'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Mpanzu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Mpanzu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jimmy Mpanzu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Mpanzu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında NK Fuzinar

Jimmy Mpanzu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Mpanzu şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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