Denis Klinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Klinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Klinar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Klinar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Klinar 21 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Klinar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Denis Klinar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Klinar'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Klinar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Klinar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Klinar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Klinar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2015 yılında NK Olimpija

12 Şubat 2018 yılında Puskás AFC

3 Ağu 2018 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2021 yılında CyD Leonesa

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2022 yılında ND Gorica

9 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Denis Klinar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Klinar şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Denis Klinar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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