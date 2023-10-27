Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!

Tuzla Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamalarına özel bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Koşusu düzenlendi.

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Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!

Tuzla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100’üncü yıl özel koşusu düzenlendi. 5 kategoride yarışan 300 öğrenci dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Tuzla Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamalarına özel bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Koşusu düzenlendi. Tuzla Belediyesi ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen koşuya Tuzla Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!

KIYASIYA YARIŞTILAR

Erkek çocuklar, kız çocuklar, erkek yıldızlar, kız yıldızlar, erkek gençler ve kız gençler olmak üzere 5 kategoride düzenlenen koşuda, kategorilere göre en az 1 en fazla 3 kilometre koşuldu. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan öğrencilerin katıldığı Cumhuriyet koşusunda, sporcular kıyasıya rekabet etti. Koşu sonunda dereceye giren öğrencilerin ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışma sonrası kupa törenine geçildi. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, Tuzla Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır dereceye giren sporcuları tek tek tebrik ederek, kupa ve madalyalarını teslim etti.

Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!

“ÇOK MUTLUYUM, ÇOK YORULDUM AMA DEĞDİ”

Cumhuriyet koşusuna Ulubatlı Hasan Ortaokulu’ndan katılan Umut Yılmaz, “Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği 100’üncü yıl koşusuna geldim ve küçük erkekler kategorisinde birinci oldum. Çok mutluyum, çok yoruldum ama değdi. Diğer arkadaşlarıma başarılıyor diliyor, hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!

“GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDUM”

Kâşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Muhammet Emin Bilici de “Belediyemizin düzenlediği 100’ün yıl koşusuna hocalarımızla geldik. Genç erkekler kategorisinde birinci oldum. Buradaki atmosferi çok beğendik, kendimizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı bu vesileyle kutluyorum” diye konuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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