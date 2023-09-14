Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti!

Yönetmelikle, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurt içi ve dışında, ihtida ile ilgili faaliyetleri yürütecek, ihtida edenlere yönelik işlemleri takip edecek, bu belgelere ilişkin kayıt tutacak.
Genel Müdürlük, Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, öğrenilmesine yönelik çalışma yapmak, hafızlık yapmak isteyenler için Kur'an kursları ve Kur'an eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, kurs ve merkezlerle ilgili işlemler yürütmek gibi görevleri de üstlenecek.
Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açacak, buralarda kalan öğrencilerin giderlerinin karşılanmasını sağlayacak müdürlük, Kur'an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecek.
Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirleyecek müdürlük, Kur'an eğitim merkezlerinde ve camilerde gündüzlü ve yatılı yaz Kur'an kurslarıyla iş ve işlemleri düzenleyecek.
Müdürlük ayrıca hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri, Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmalarını, yurt dışından gelen öğrencilerin Kur'an kurslarında eğitilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri, Kur'an Eğitimi ve Öğretimi Kurulunun sekretaryasını yürütecek.
Kaynak: 7 haber
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