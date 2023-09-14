Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti!

Diyanet İşleri Başkanlığınca gündeme getirilen yeniden hazırlanan "Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAYINLAMA
Google News
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti!

Yönetmelikle, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurt içi ve dışında, ihtida ile ilgili faaliyetleri yürütecek, ihtida edenlere yönelik işlemleri takip edecek, bu belgelere ilişkin kayıt tutacak.

Genel Müdürlük, Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, öğrenilmesine yönelik çalışma yapmak, hafızlık yapmak isteyenler için Kur'an kursları ve Kur'an eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, kurs ve merkezlerle ilgili işlemler yürütmek gibi görevleri de üstlenecek.

Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açacak, buralarda kalan öğrencilerin giderlerinin karşılanmasını sağlayacak müdürlük, Kur'an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti!

Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirleyecek müdürlük, Kur'an eğitim merkezlerinde ve camilerde gündüzlü ve yatılı yaz Kur'an kurslarıyla iş ve işlemleri düzenleyecek.

Müdürlük ayrıca hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri, Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmalarını, yurt dışından gelen öğrencilerin Kur'an kurslarında eğitilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri, Kur'an Eğitimi ve Öğretimi Kurulunun sekretaryasını yürütecek.

Kaynak: 7 haber

Muş’ta göl ve göletlere 3 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldıMuş’ta göl ve göletlere 3 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldı

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali başlıyorGastroANTEP Kültür Yolu Festivali başlıyor

ESOGÜ ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden şehir içi ulaşımda işbirliğiESOGÜ ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden şehir içi ulaşımda işbirliği

Mamak bir anaokulu daha kazandıMamak bir anaokulu daha kazandı

KONSEM kurs kayıtları başlıyorKONSEM kurs kayıtları başlıyor

Başkan Yalçın: "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey"Başkan Yalçın: "İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey"

Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandıKendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Doktorlar, silah zoruyla kaçırılan meslektaşları için birlik olduDoktorlar, silah zoruyla kaçırılan meslektaşları için birlik oldu

"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi

Kayseri Çemeni TescillendiKayseri Çemeni Tescillendi

Kepez’in mobil hizmetleri Gündoğmuş’taKepez’in mobil hizmetleri Gündoğmuş’ta

Hayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanındaHayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Çöken sondajın yerine yenisi için hemen çalışma başlatıldıÇöken sondajın yerine yenisi için hemen çalışma başlatıldı

Büyükşehir Masa Tenisi sporcularından büyük başarıBüyükşehir Masa Tenisi sporcularından büyük başarı

Erzurum’da Gıda Mikrobiyolojisi masaya yatırıldıErzurum’da Gıda Mikrobiyolojisi masaya yatırıldı

Büyükşehirin ’Deprem Özel’ İstişare Toplantıları Devam EdiyorBüyükşehirin ’Deprem Özel’ İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Başhekim Şirik: “Yeni hekimler gücümüze güç katacak”Başhekim Şirik: “Yeni hekimler gücümüze güç katacak”

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ayçin Tuyun ameliyat oldu, umudunu yitirdemedi: Kanseri 'Gülümseyerek uğurlamayı seçtim'
Ayçin Tuyun ameliyat oldu, umudunu yitirdemedi: Kanseri 'Gülümseyerek uğurlamayı seçtim'
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Son Haberler
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!
Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!