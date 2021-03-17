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Giresun Alucra Nüfusu 2020 - 2021 |  Alucra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Giresun Alucra nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Giresun Alucra nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Giresun Alucra nüfusunun 9 bin 405 olduğu açıklandı. Haberimizde  Giresun Alucra yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Giresun Alucra Nüfusu 2020 - 2021 |  Alucra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Alucra Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Alucra nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Alucra Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Alucra ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde  448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 990 (km²) si Alucra ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Alucra nüfusu 9 bin 405 kişidir.

Giresun Alucra Nüfusu 2020 - 2021 |  Alucra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Alucra İlçe Nüfusu Kaçtır?

9 bin 405 kişidir.

Alucra Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4 bin 650 kişidir.

Giresun Alucra Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -86,3 olarak gerçekleşmiştir.

Giresun Alucra Nüfusu 2020 - 2021 |  Alucra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Alucra İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  38,765278      Enlem :  38,765278

Alucra İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Alucra ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Alucra ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Alucra ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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