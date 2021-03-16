Giresun Doğankent Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğankent İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Doğankent Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Doğankent nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Doğankent Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Doğankent ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 107 (km²) si Doğankent ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Doğankent nüfusu 6 bin 751 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Doğankent İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 751 kişidir.

Doğankent Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 207 kişidir.

Giresun Doğankent Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 20,7 olarak gerçekleşmiştir.

Doğankent İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,341583 Enlem : 35,341583

Doğankent İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Doğankent ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Doğankent ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Doğankent ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020