Giresun Çamoluk Nüfusu 2020 - 2021 |  Çamoluk İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Çamoluk Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Çamoluk nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Çamoluk Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çamoluk ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 454 (km²) si Çamoluk ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Çamoluk nüfusu 7 bin 507 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Çamoluk İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 507 kişidir.

Çamoluk Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4 bin 15 kişidir.

Giresun Çamoluk Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -99,1 olarak gerçekleşmiştir.

Çamoluk İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,602455 Enlem : 28,602455

Çamoluk İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Çamoluk ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Çamoluk ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çamoluk ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020