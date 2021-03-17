Giresun Şebinkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Şebinkarahisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Şebinkarahisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Şebinkarahisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Şebinkarahisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şebinkarahisar ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,351 (km²) si Şebinkarahisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Şebinkarahisar nüfusu 19 bin 715 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Şebinkarahisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

19 bin 715 kişidir.

Şebinkarahisar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8 bin 694 kişidir.

Giresun Şebinkarahisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -37 olarak gerçekleşmiştir.

Şebinkarahisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Şebinkarahisar ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Şebinkarahisar ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şebinkarahisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020