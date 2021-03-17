Giresun Piraziz Nüfusu 2020 - 2021 |  Piraziz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Piraziz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Piraziz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Piraziz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Piraziz ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 137 (km²) si Piraziz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Piraziz nüfusu 14 bin 221 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Piraziz İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 221 kişidir.

Piraziz Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 778 kişidir.

Giresun Piraziz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6,2 olarak gerçekleşmiştir.

Piraziz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,116673 Enlem : 38,116673

Piraziz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Piraziz ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Piraziz ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Piraziz ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020