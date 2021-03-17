Giresun Görele Nüfusu 2020 - 2021 |  Görele İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Görele Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Görele nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Görele Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Görele ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 264 (km²) si Görele ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Görele nüfusu 31 bin 509 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Görele İlçe Nüfusu Kaçtır?

31 bin 509 kişidir.

Görele Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12 bin 258 kişidir.

Giresun Görele Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11,1 olarak gerçekleşmiştir.

Görele İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,146679 Enlem : 29,146679

Görele İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Görele ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Görele ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Görele ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020