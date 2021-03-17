Giresun Keşap Nüfusu 2020 - 2021 |  Keşap İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Keşap Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Keşap nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Keşap Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Keşap ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 195 (km²) si Keşap ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Keşap nüfusu 19 bin 372 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Keşap İlçe Nüfusu Kaçtır?

19 bin 372 kişidir.

Keşap Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9 bin 972 kişidir.

Giresun Keşap Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,2 olarak gerçekleşmiştir.

Keşap İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,509262 Enlem : 38,509262

Keşap İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Keşap ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Keşap ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Keşap ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020