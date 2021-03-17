Giresun Dereli Nüfusu 2020 - 2021 |  Dereli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Dereli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Dereli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Dereli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dereli ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 848 (km²) si Dereli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Dereli nüfusu 19 bin 369 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Dereli İlçe Nüfusu Kaçtır?

19 bin 369 kişidir.

Dereli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13 bin 333 kişidir.

Giresun Dereli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,5 olarak gerçekleşmiştir.

Dereli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,037361 Enlem : 27,037361

Dereli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Dereli ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Dereli ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dereli ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020