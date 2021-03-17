Giresun Güce Nüfusu 2020 - 2021 |  Güce İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Güce Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Güce nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Güce Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Güce ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 182 (km²) si Güce ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Güce nüfusu 8 bin 492 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Güce İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 492 kişidir.

Güce Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4 bin 19 kişidir.

Giresun Güce Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 60,7 olarak gerçekleşmiştir.

Güce İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,333902 Enlem : 31,333902

Güce İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Güce ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Güce ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Güce ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020