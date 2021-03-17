Giresun Espiye Nüfusu 2020 - 2021 |  Espiye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Espiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Espiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Espiye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Espiye ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 458 (km²) si Espiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Espiye nüfusu 36 bin 512 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Espiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

36 bin 512 kişidir.

Espiye Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10 bin 587 kişidir.

Giresun Espiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 23,9 olarak gerçekleşmiştir.

Espiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,70734 Enlem : 38,70734

Espiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Espiye ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Espiye ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Espiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020