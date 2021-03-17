Giresun Eynesil Nüfusu 2020 - 2021 |  Eynesil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Giresun Eynesil Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Giresun Eynesil nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Giresun Eynesil Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eynesil ilçesinin bağlı bulunduğu Giresun ilinde 448 bin 721 kişi yaşamaktadır. Giresun ili 7025 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 52 (km²) si Eynesil ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Giresun Eynesil nüfusu 13 bin 226 kişidir.

Giresun Toplam Nüfusu Kaçtır?

448 bin 721 kişidir.

Eynesil İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 226 kişidir.

Eynesil Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 470 kişidir.

Giresun Eynesil Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,1 olarak gerçekleşmiştir.

Eynesil İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,136131 Enlem : 39,136131

Eynesil İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Giresun iline bağlı bulunan Eynesil ilçesinin telefon alan kodu 0 454 şeklinde başlamaktadır.

Eynesil ilçesinin bağlı olduğu Giresun İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eynesil ilçesinin bağlı olduğu il olan Giresun ilinin plaka kodu 28 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020