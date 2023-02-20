Grant Makela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Makela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Makela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Makela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Makela 6 Mayıs 1998 tarihinde Destin, Florida şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Makela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grant Makela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Grant Makela'nin San Antonio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grant Makela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Makela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Makela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Makela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mayıs 2018 yılında Vaqueros

20 Ağustos 2018 yılında SMU Mustangs

1 Ağustos 2020 yılında FIU Panthers

5 Nisan 2022 yılında Des Moines

9 Ağustos 2022 yılında San Antonio FC

Grant Makela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Makela şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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