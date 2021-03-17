Hatay Altınözü Nüfusu 2020 - 2021 |  Altınözü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Altınözü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Altınözü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Altınözü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altınözü ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 380 (km²) si Altınözü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Altınözü nüfusu 60 bin 589 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Altınözü İlçe Nüfusu Kaçtır?

60 bin 589 kişidir.

Hatay Altınözü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,6 olarak gerçekleşmiştir.

Altınözü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,246876 Enlem : 36,246876

Altınözü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Altınözü ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Altınözü ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altınözü ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020