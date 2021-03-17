Hatay Arsuz Nüfusu 2020 - 2021 |  Arsuz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Arsuz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Arsuz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Arsuz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Arsuz ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 444 (km²) si Arsuz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Arsuz nüfusu 97 bin 217 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Arsuz İlçe Nüfusu Kaçtır?

97 bin 217 kişidir.

Hatay Arsuz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 47 olarak gerçekleşmiştir.

Arsuz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,891895 Enlem : 35,891895

Arsuz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Arsuz ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Arsuz ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Arsuz ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020