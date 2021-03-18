Hatay Samandağ Nüfusu 2020 - 2021 |  Samandağ İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Samandağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Samandağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Samandağ Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samandağ ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 370 (km²) si Samandağ ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Samandağ nüfusu 124 bin 237 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Samandağ İlçe Nüfusu Kaçtır?

124 bin 237 kişidir.

Hatay Samandağ Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 16,3 olarak gerçekleşmiştir.

Samandağ İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,977589 Enlem : 35,977589

Samandağ İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Samandağ ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Samandağ ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Samandağ ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020