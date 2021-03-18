Hatay Yayladağı Nüfusu 2020 - 2021 |  Yayladağı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Yayladağı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Yayladağı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Yayladağı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yayladağı ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 414 (km²) si Yayladağı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Yayladağı nüfusu 36 bin 908 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Yayladağı İlçe Nüfusu Kaçtır?

36 bin 908 kişidir.

Hatay Yayladağı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,5 olarak gerçekleşmiştir.

Yayladağı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,063931 Enlem : 36,063931

Yayladağı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Yayladağı ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Yayladağı ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yayladağı ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020