Hatay Kumlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Kumlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Kumlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Kumlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Kumlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kumlu ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 231 (km²) si Kumlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Kumlu nüfusu 13 bin 445 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Kumlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 445 kişidir.

Hatay Kumlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kumlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,358295 Enlem : 28,358295

Kumlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Kumlu ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Kumlu ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kumlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020