Hatay Payas Nüfusu 2020 - 2021 |  Payas İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Payas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Payas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Payas Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Payas ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 183 (km²) si Payas ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Payas nüfusu 43 bin 647 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Payas İlçe Nüfusu Kaçtır?

43 in 647 kişidir.

Hatay Payas Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 27,2 olarak gerçekleşmiştir.

Payas İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : - Enlem : -

Payas İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Payas ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Payas ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Payas ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020