Hatay Antakya Nüfusu 2020 - 2021 |  Antakya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Antakya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Antakya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Antakya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antakya ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 858,1 km² si Antakya ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Antakya nüfusu 389 bin 377 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Antakya İlçe Nüfusu Kaçtır?

389 bin 377 kişidir.

Hatay Antakya Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 15,6 olarak gerçekleşmiştir.

Antakya İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : - Enlem : -

Antakya İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Antakya ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Antakya ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Antakya ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020